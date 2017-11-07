Ronaldo: Messi'yi geçip gol kralı olacağım

İspanyol basını, Ronaldo'nun gol atamadığı Las Palmas maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla "Göreceksiniz, Messi'yi geçeceğim. İspanya Ligi Gol Kralı olacağım" diye iddiaya girdiğini yazdı.

Bu sezon ligde Messi 11, Ronaldo 1 gol atmış durumda Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarıyla "İspanya Ligi Gol Krallığı" için iddiaya girdi.

ARKADAŞLARIYLA İDDİAYA GİRDİ

İspanyol medyasına göre; Real Madrid'ın Casemiro, Asensio ve Isco'nun golleriye 3-0 kazandığı maç sonrası Ronaldo soyunma odasına sinirli bir şekilde girdi. Üçüncü golde asisti yaptığı Isco'ya golü kendisiyle kutlamadığı için sitem etti. Ardından "Göreceksiniz, İspanya Ligi Gol Kralı ben olacağım" dedi.

Yıldız futbolcu, bu konuda takım arkadaşlarıyla iddiaya da girdi. İddiayı kaybeden tarafın bir vakfa önemli bir miktar bağışta bulunacağı belirtildi. 11 haftası geride kalan La Liga'da Lionel Messi'nin 12, Cristiano Ronaldo'nun ise sadece 1 golü bulunuyor.