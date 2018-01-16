Ronaldo, Messi'yle aynı maaşı almak istiyor

Real Madrid'de Ronaldo krizi yaşanıyor.

Ligde kötü günler geçiren İspanyol devinde gündem, Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra Real Madrid Başkanı Florentin Perez'in yeni sözleşme konusundaki vaatlerinin gerçekleştirmemesinden dolayı sinirli olan Ronaldo'nun istediği ücret de ortaya çıktı.

MESSİ'YLE AYNI MAAŞI ALMAK İSTİYOR

Marca gazetesinin haberine göre; Real Madrid yönetimi, sözleşme yenilemek ve Messi ile aynı maaşı almak isteyen Cristiano Ronaldo'nun talebini geri çevirdi.

MANU'YA DÖNEBİLİR

Portekizli yıldızın yeniden eski takımı Manchester United'a dönmek istediği de gelen haberler arasında.

MESSİ NE KADAR KAZANIYOR?

Messi'nin Barcelona ile sözleşme uzatmasının ardından İspanyol basını Arjantinli yıldızın yılda 43 milyon euro kazanacağını yazdı ancak futbol dünyasındanki gizli belgeleri ifşa etmesiyle ünlü olan Football Leaks sitesinin yayımladığı belgelere göre Messi yıllık 100 milyon euro kazanıyor.