Ronaldo: Neymar ağrılarına rağmen oynuyor

Efsane golcü Ronaldo, Brezilya'nın Kosta Rika'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede Neymar'ın performansını değerlendirdi.

NEYMAR'IN POZİSYONU PENALTIYDI

Vatandaşına sahip çıkan Ronaldo, Neymar'ın penaltı pozisyonunda kendini yer atmadığını iddia ederken; "Bence penaltıydı, kaleye o kadar yakın olan bir pozisyonda öyle bir dokunuş yapmak çok şey değiştirebilir. VAR videolarında yapılan darbenin ne kadar sert olduğunu anlamak zor, benim için kesin penaltıydı" dedi.

AĞRILARINA RAĞMEN MAÇA ÇIKIYOR

Sakatlığın Neymar'ı etkilediğini belirten efsane golcü, "Neymar'ın hala sakat olduğunu ve bu sakatlıktan dolayı ağrılar hissettiği açıkça gözüküyor. Bu ağrılarına rağmen maça çıktı Neymar" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın attığı golün kendisine özgüven vereceğini vurgulayan Ronaldo, "Ciddi bir sakatlıktan daha yeni döndüğünü göz arda edemeyiz. Bu gol ona daha çok moral ve kendine güven verecektir. Bütün maçı golü kovaladı, kendi boşuna gitme denemeleri oldu, koştu, savaştı ve en sonunda golünü attı. Onun öz güvenini tazeleyecek muhteşem bir gol attı" diye konuştu.