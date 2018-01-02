Ronaldo ödülleri meydana çıkardı

Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi çekti.

KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ PAYLAŞTI

Portekizli futbolcu, başarılarla dolukariyeri boyunca kazandığı bireysel ödüllerle çekilen fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

Ronaldo fotoğrafın altına yazdığı mesajda hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Portekizli yıldız fotoğrafın altına, "Madeira sokaklarında oynayıp futbolun zirvesine çıkmayı hayal ederken böyle bir fotoğraf çektirebileceğimi aklımdan geçiremezdim. Bu anı; aileme - dostlarıma - takım arkadaşlarıma - birlikte çalıştığımız ve çok şey öğrendiğim teknik direktörlerime - kulüp ile milli takım çalışanlarına ve taraftarlarıma ithaf ediyorum. Bu kupalar aynı zamanda sizin" mesajını yazdı.

Ronaldo'nun söz konusu paylaşımı 1.5 milyonu aşkın takipçisi tarafından beğenildi