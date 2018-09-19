Ronaldo: Oğlum beni geçeceğini söylüyor ama bu çok zor

Geçtiğimiz günlerde Juventus 9 yaş altı takımı ile çıktığı maçta goller atarak dikkat çeken Cristianinho için babası Cristiano Ronaldo'dan açıklamalar geldi.

UMARIM BABASI GİBİ OLUR

Oğlu hakkında konuşan Ronaldo, ''Umarım Cristianinho babası gibi olur. Benden daha iyi bir futbolcu olacağını söylüyor ama bu çok zor.'' sözlerini kullandı.

ONUN ÜZERİNDE BASKI YARATMAK İSTEMEM

Cristianinho'nun futbolculuğunu değerlendiren Cristiano Ronaldo, ''Çok rekabetçi bir çocuk. Ben de küçükken böyleydim. Kaybetmeyi hiç sevmiyor. Futbolcu olmasını isterim çünkü futbola çok tutkulu. Çok hızlı, tekniği iyi ve şut atmasını biliyor. Ama onun üzerinde baskı yaratmak istemem.'' dedi.