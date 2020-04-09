Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İspanya olmuştu.

Salgın nedeniyle ülkede liglerin ertelenmesinin üzerine kulüplerde ekonomik sorunlar da boy göstermeye başladı.

RONALDO: LA LİGA İÇİN ÇOK PARA GİDİYOR

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanyol ekibi Valladolid'in başkanı Ronaldo, maddi sorunlardan dert yandı.

Ronaldo, ''Oyunculara ödeyecek param kalmadı, La Liga için çok para gidiyor. Federasyon 26 Mayıs'ta geri döneceğimizi söyledi, 2-3 haftalık bir sezon öncesi olacak. Ne olacağına bakacağız.'' ifadelerini kullandı.