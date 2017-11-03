Ronaldo: Pepe'yle daha güçlüydük

Real Madrid, H Grubu’nda Tottenham’a 3-1 yenilirken, Cristiano Ronaldo maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CR7, Pepe başta olmak üzere eski oyuncuları aradıklarını itiraf etti.

ONLARLA DAHA GÜÇLÜYDÜK

Ronaldo, “Pepe, Rodrigues, Morata gibi oyuncular bizi daha güçlü kılıyordu. Ancak artık burada değiller. Genç ve tecrübeli bir kadroyla şu an başarıya ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Pepe’nin oynadığı her takıma savunmada sınıf atlatacak bir futbolcu olduğunu da söyledi.