Ronaldo, maaş indirimini kabul etti

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da bir süre önce spor faaliyetleri askıya alınmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından liglerin akıbetiyle ilgili bir bilgi bulunmazken, kulüplerin yaşayacağı ekonomik sorunlar ise ön görülmeye başlanmıştı.

3.8 MİLYON EURO İNDİRİME GİTTİ

Futbolcu, teknik heyet ve kulüp personelinin maaşlarının ödenmesinde zorluk yaşanacağı konuşulurken, ilk adım Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Tuttosport’un haberine göre Cristiano Ronaldo, kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için kendi maaşından 3.8 milyon euro kesinti yapılmasını kabul etti.