Ronaldo, Real Madrid ve Messi hakkında konuştu

Cristiano Ronaldo, İtalyan basınının 3 büyük gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ronaldo'nun La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport ve Tutto Sport'a verdiği röportaj:

MESSİ İTALYA'YA GELİRSE MUTLU OLURUM

- Messi'yi özlüyor musun?



"Hayır. Ben İngiltere, İspanya'da Portekiz'de ve şimdi İtalya'da futbol oynuyorum. Takımlarımla her şeyi kazandım. O hala İspanya'da. Belki, orada daha fazla kazanmaya ihtiyacı vardır. Hayat bir mücadeledir ve ben de mücadele etmeyi seviyorum. İtalya'da insanları mutlu etmek istiyorum. Bir gün Messi de İtalya'ya gelirse bunu mutlulukla karşılarım. Yeni bir mücadele gözüyle bakarım. Messi, eğer orada mutluysa kararına saygı duymak lazım. O çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir insan."





"JUVENTUS İLE MADRID FARKLI"

"Juventus, bugüne kadar birlikte oynadığım en iyi oyunculara sahip. Burada bir takımız ve diğer takımlarda bazı oyuncular, kendilerini diğer oyunculardan daha büyük zannederdi. Burada ise insanlar alçakgönüllü ve tek amaçları kazanmak. Mesela Mandzukic veya Dybala. İlk 11'e seçilmese bile onu mutlu görürsünüz. Madrid'de de alçakgönüllü insanlar vardı. Fakat, Madrid ile burası daha farklı. Burası daha çok aile gibi."





"REAL MADRID YA DA BAŞKA RAKİP, FARK ETMEZ!"

"Benim için geçmiş geçmişte kaldı. Real Madrid ya da başka bir rakip fark etmez. Ben Juventus ile tüm kupaları kazanmak istiyorum. Ben bu renkler için oynuyorum ve her rakibi geçmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"KAYBEDİNCE EVE GİDİP AĞLIYOR MUYUM?"

"Bence her yıl Altın Top'u hak ediyorum. Kazanmak için çok çalıştım. Fakat, kazanamıyorsam dünyanın sonu değil. Sahada daha iyisini yapmaya çalışırım. Rakamlar yalan söylemez. Kazanamadığım için mutsuz olmadım. Benim harika arkadaşlarım, çok güzel bir ailem var. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyorum. Kazanamayınca eve gidip ağladığımı mı düşünüyorsunuz? Elbette, hayal kırıklığı oldu ama hayat devam ediyor. Sıkı çalışmayı sürdürüyorum. Modric, bu ödülü hak etti. Gelecek yıl bir kez daha bakacağız. Kazanmak için her şeyi deneyeceğim."





"MARCELO'YA JUVE KAPISI SONUNA KADAR AÇIK"

- Marcelo ve Isco'yu Juventus'a ister misin?



"James Rodriguez, Gareth Bale, Marco Asensio gibi futbolcular hakkında yazılan haberleri gördüm. Dürüst olmam gerekirse, Juventus'un kadrosu kimseye ihtiyaç duymayacak kadar iyi. Bu konuyu başkan ile konuşmak daha doğru olur. Gelecekte belki Juventus'a gelirler, bilemiyorum. İyi oyunculara kapımız sonuna kadar açık ve Marcelo da bu oyunculardan bir tanesi."