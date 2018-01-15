Ronaldo, Real Madrid'den ayrılmak istiyor

Ligde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından şampiyonluk yarışından tamamen kopan Real Madrid'de şimdi de Ronaldo krizi yaşanıyor.
İspanyol basınına yansıyan haberlere göre yönetimle yeni sözleşme konusunda sıkıntı yaşayan yıldız futbolcu ayrılmak istiyor.
BAŞKAN VAATLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ
İspanyol basınında AS gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra Real Madrid Başkanı Florentin Perez'in yeni sözleşme konusundaki vaatlerinin gerçekleştirmemesinden dolayı sinirli olan Ronaldo, kendisinin aldatıldığını düşünüyor.
"AYRILMAK İSTİYORUM"
Real Madrid yönetiminin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından kendisine sunduğu vaatlerini yerine getirmediği gerekçesiyle aldatıldığını düşünen Ronaldo'nun, yönetime "Ayrılmak istiyorum." dediği öğrenildi.
Portekizli yıldızın yeniden eski takımı Manchester United'a dönmek istediği de gelen haberler arasında.