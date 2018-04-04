Ronaldo röveşata golünde adeta uçtu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

İspanyol devinin 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadeleye Cristiano Ronaldo damga vurdu.

UÇAN RONALDO

Mücadelenin 64. dakikasında röveşata golüyle skoru 2-0'a getiren Ronaldo'nun topa vurduğu noktanın yerden 2.3 metre yükseklikte olduğu açıklandı.

Bu muhteşem gol sornası Juventus taraftarı Portekizli yıldızı ayakta aklışlandı.

Ronaldo'nun attığı röveşata golü - İZLE

REKORLARIN ADAMI

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo (toplam 119 gol), bu maçta da fileleri havalandırarak organizasyonda üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan takım arkadaşı Sergio Ramos, "Ronaldo, inanılmaz. Onunla beraber daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir performans gösteriyor. Attığı gol taraflı, tarafsız herkesin alkışlaması gereken bir gol." ifadelerini kullandı.