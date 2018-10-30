Ronaldo: Sadece ben ve Messi bu seviyedeyiz

Bu sezon 6. kez Ballon d'Or ödülü için yarışacak olan Cristiano Ronaldo, France Football dergisine verdiği röportajda Barcelona'dan Lionel Messi hakkında da ilgi çekici ifadeler kullandı.

Ödülü hak ettiğini belirten Ronaldo, ''6. kez Ballon d'Or kazanma gibi bir takıntım yok. Zaten futbol tarihinin en iyilerinden birisi olduğumu biliyorum. Ama tabii ki kazanmak isterim. Çünkü bence bu ödülü hak ediyorum. Bu sene Messi podyumda olacak mı bilmiyorum. Rakiplerim Salah, Modric, Griezmann, Mbappe, Varane olacak. Fransızlar çok var çünkü Dünya Kupası'nı kazandılar.'' diye konuştu.

''10 YILDIR SADECE İKİMİZ AYNI SEVİYEDEYİZ''

Bu seviyede 10 yıl aynı seviyede sadece kendisinin ve Lionel Messi'nin oynayabileceğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, ''Benim yaşımda büyük bir takımdan başka bir büyük takıma 100 milyon euroya transfer olan kimse yok. Benim yaşımdaki oyuncular Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan veya başka ülkelere gidiyorlar. Sadece ben ve Messi bu seviyede 10 yıldır aynı kalıyoruz. Farklı bir sporcu, farklı bir kişiliğe sahip olduğum için kendimle gurur duyuyorum.'' dedi.