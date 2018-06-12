Ronaldo: Salah Ballon d'Or'u kazanabilir

Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'nda forma giymesini istediğini açıkladı.
UMARIM DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRMAZ
Basın mensuplarına konuşan Ronaldo, "Mo Salah, sezonun en büyük isimlerinden biriydi. Umarım, Kiev'deki finalde yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmamasını umuyorum" ifadelerini kullandı.
KAZANMA ŞANSI VAR
Salah'ın Ballon d'Or'u kazanma ihtimali üzerine gelen soruya Ronaldo, "Birçok insan Ballon d'Or'un Ronaldo ve Messi arasında geçecek bir yarış olduğunu düşünüyor. Fakat, diğer futbolcularında kazanma şansı var. Mısırlı, kazanma şansı olanlardan biri" diyerek sözlerini noktaladı.