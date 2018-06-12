Ronaldo: Salah Ballon d'Or'u kazanabilir

Alman ekibi Wolfsburg'un Giuliano için 10 milyon euro teklif ettiği, ancak Fenerbahçe'nin 12 milyon euro istediği ifade edildi.

Giuliano için 10 milyon euroluk teklif

F.Bahçe'de geleceği henüz netlik kazanmayan teknik direktör Aykut Kocaman, 1 yıl daha takımın başında kalmak istediğini söyledi. Kocaman, "3-4 takviyeyle başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fatih Terim, bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışıyor.

Trabzonspor Kulübü, 2018-2019 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. Üç forma da, bordo-mavili taraftarlar tarafından oldukça beğeni gördü.

L'Equipe, 2018 Dünya Kupası'nda takip edilmesi gereken 20 potansiyel genç ismi açıkladı. Listede Türkiye'den de 1 isim yer aldı.

1 Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yönetimi, karşılarına çıkan mali tablo karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

2 Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor Galatasaray, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal'ı gönderme kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcu 4 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyiyordu.

3 Aykut Kocaman: 1 yıl daha kalmalıyım F.Bahçe'de geleceği henüz netlik kazanmayan teknik direktör Aykut Kocaman, 1 yıl daha takımın başında kalmak istediğini söyledi. Kocaman, "3-4 takviyeyle başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

4 Negredo takımdan ayrılmayı kabul etti Ligde sadece 7 gol atarak beklentilerin çok uzağında kalan Negredo, iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini yönetime bildirdi.

5 Trabzonspor'un yeni sezon formaları Trabzonspor Kulübü, 2018-2019 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. Üç forma da, bordo-mavili taraftarlar tarafından oldukça beğeni gördü.

6 Beşiktaş'ın yeni sağ beki Rafael olacak Beşiktaş, Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'le anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların Fransız idarecilerle görüşmeleri sürüyor.

7 Fatih Terim'in takip ettiği genç futbolcular Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fatih Terim, bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışıyor.

8 Giuliano için 10 milyon euroluk teklif Alman ekibi Wolfsburg'un Giuliano için 10 milyon euro teklif ettiği, ancak Fenerbahçe'nin 12 milyon euro istediği ifade edildi.

9 Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ı satmıyoruz Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın transfer olacağını şeklinde çıkan haberleri yalanladı.