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Ronaldo: Salah Ballon d'Or'u kazanabilir

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, Salah'in çok iyi bir sezon geçirdiğini ve Ballon d'Or'u kazanabileceğini söyledi.

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Ronaldo: Salah Ballon d'Or'u kazanabilir

Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'nda forma giymesini istediğini açıkladı.

UMARIM DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRMAZ

Basın mensuplarına konuşan Ronaldo, "Mo Salah, sezonun en büyük isimlerinden biriydi. Umarım, Kiev'deki finalde yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmamasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

KAZANMA ŞANSI VAR

Salah'ın Ballon d'Or'u kazanma ihtimali üzerine gelen soruya Ronaldo, "Birçok insan Ballon d'Or'un Ronaldo ve Messi arasında geçecek bir yarış olduğunu düşünüyor. Fakat, diğer futbolcularında kazanma şansı var. Mısırlı, kazanma şansı olanlardan biri" diyerek sözlerini noktaladı.

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