Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz

Ligde zirvenin uzağında kalan eflatun beyazlı takımın yıldızı Cristiano Ronaldo, en önemli hedeflerinin Devler Ligi'nde üst üste 3. kez mutlu sona ulaşmanın hayallerini süslediğini söyledi.

Real Madrid son yılların en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 yılın şampiyonu; bu sezon ligde zirvenin epey uzağında kaldı. Lider Barcelona'yı 19 puan geriden takip eden Real Madrid, Kral Kupası'nda da Leganes'e elenerek çeyrek finalde turnuva dışında kaldı.

RONALDO DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR

İspanyol basını, eflatun beyazlı kulüpte önümüzdeki sezon büyük bir değişimin yaşanacağını yazarken teknik direktör Zinedine Zidane'ın görevine devam etmesinin mümkün olmayabileceğini öne sürüyor. Buna karşın Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, sezona dair ümitlerini diri tutmaya devam ediyor.

İspanyol basınına konuşan Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanırsak bu gerçekten inanılmaz bir yıl olur" değerlendirmesini yaptı. Ligde şampiyonluk yarışından uzak kaldıklarını belirten Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha kazanmanın en büyük hayalleri olduğunu söyledi.

Real Madrid, geçtiğimiz yil 5 kulvarda şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak en başarılı takvim yılını geçirmişti. İspanyol devi; lig, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü.