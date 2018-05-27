Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'nin adı CR7 olabilir

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında oynanan maçla birlikte sahibini buldu.

Real Madrid, Benzema ve Gareth Bale'ın golleriyle maçı 3-1 kazanarak üst üste 3. kez, toplamda ise 13. kez Şampiyonlar Ligi kupası'nı kazandı!

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez gol kralı oldu ve bu kupayı 5. kez kazanan ilk futbolcu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

"REAL MADRID'DE OYNAMAK GÜZELDİ"

Maçın ardından açıklamalar yapan Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında birkaç gün sonra konuşacağını söyledi ve Real Madrid'den ayrılabileceğini ima etti.

Ronaldo, "Real Madrid'de oynamak güzeldi.Taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular. Önümüzdeki günlerde transfer sorularınıza yanıt vereceğim" ifadelerini kullandı.

"CR7 ŞAMPİYONLAR LİGİ OLARAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR"

Bir muhabirin, "Finalde gol atamadığın için hayal kırıklığı yaşıyor musun?" şeklindeki sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.

Portekizli yıldız, "Kim? Ben mi? En çok Şampiyonlar Ligi Kupası ve golü kimde var? Belki Şampiyonlar Ligi'nin adı CR7 Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilebilir" dedi.