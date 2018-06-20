Ronaldo: Şanslıyız ki gol attım

Portekiz, 2018 FIFA Dünya Kupası B grubunda Fas'ı 1-0 mağlup ederken maçın yıldızı ve tek golün sahibi Cristiano Ronaldo basına önemli açıklamalarda bulundu.

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNECEĞİZ"

Portekizli yıldız maç sonrası basına yaptığı açıklamada Fas'a övgüler yağdırırken aynı zamanda tur atlamalarını değerlendirdi ve "Fas'ın önde etkili olacağını biliyorduk. Çok dinamik, hareketli bir takım. Kolay değildi ama şansımız var ki gol attık, ben gol attım. Şimdi pratikte tur atladık, önemli bir adım attık. Maç, maç düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.