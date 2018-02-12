Ronaldo: Selâmün aleyküm

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi.

RONALDO MÜSLÜMAN MI?

Yıldız futbolcunun, çekilen bir videoda hayranlarına "selâmün aleyküm" şeklinde hitap etmesi, Müslüman mı oldu tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Ronaldo'nun kazandığı altın ayakkabı ödülünü açık artırmayla satıp elde edilen geliri Filistinli çocuklara bağışlaması ve Portekiz ile İsrail arasında oynanan maç sonrası İsrailli oyuncularla forma değişmemesi "Ronaldo müslüman mı oldu" sorusunu akıllara getirmiş ve bu konu hayranları arasında uzun süre konuşulmuştu.

Ronaldo: Selamün Aleyküm - İZLE