Ronaldo: Sigara içenleri sevmiyorum

Geçtiğimiz yıl Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Portekizli süper yıldız Ronaldo ile yeni teknik adam Sarri'nin arası sigara yüzünden açılabilir.

RONALDO SEVMİYOR, SARRİ İÇİYOR

Chelsea'den ayrılarak İtalyan devi Juventus'un başına geçen Maurizio Sarri sigaraya olan tutkusuyla biliniyor. Öyle ki zaman zaman yedek kulübünesinde bile sigara içiyor. Ronaldo ise tam tersi adeta sigara düşmanı.

34 yaşındaki deneyimli futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Sigara içen insanlardan nefret ediyorum. Mümkünse yanlarında durmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon beraber çalışacak ikilinin her an yan yana geleceğini düşünürsek, Sarri ve Ronaldo'nun sigara konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği şimdiden merak konusu.