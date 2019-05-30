Ronaldo: Şikeyi anlamak kolay değildir

Real Valladolid Başkanı Ronaldo Nazario, şike, futbolcular, başkanlık eğitimi, sevdiği takımlar ve transfer hakkında Marca'ya konuştu.

"Başkanlığın ilk yılı nasıl geçti?"

- Maçlar sırasında kendimi çok kez tuttum. Taraftarlar ve oyuncular istedikleri gibi tepkiler verebiliyordu ama ben içimde tutmak, sessiz kalmak zorundaydım. Bir oyuncudan daha çok acı çekiyorsun. Oyuncuyken, maçı değiştirebilme kapasitem vardı. Şimdiyse bu kadar etkim yok.

"Saha kenarında yaşadığın en acı verici an hangisiydi?"

- Çok fazla var. Her şeyin kötü gittiğini gördümüz anlar yaşadık. VAR hataları oldu, kendi hatalarımızdan puan kayıpları yaşadık ama ne olursa olsun tüm acılarımızı günün sonunda Vallecas'ta yaşadık. Girona maçındaki penaltı, Levante maçında oyuncumuzun atılması derken çok zor anlarımız oldu. Ancak, en sonunda yaşadığımız mutluluk ve eğlence hepsine değdi.

"ŞİKEYİ ANLAYABİLMEK KOLAY DEĞİLDİR"

"Valencia ile oynanan maçta şike yapıldığını hissettiniz mi?"

- Bunu anlayabilmek kolay değildir. Valencia zaten Şampiyonlar Ligi için oynuyordu ve bir galibiyet serisi yakalamışlardı. Her şey çok karmaşık. Tanrıya şükür ki son haftaya küme düşme tehlikesiyle girmedik.