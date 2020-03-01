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Ronaldo: Sıkı çalışmamın karşılığını alıyorum

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000. maça çıktı. Portekizli yıldız karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "35 yaşında 1000 maça çıkmak da kolay değil."

| Haber Merkezi
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SPAL deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Juventus'ta Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerinin 1000. maçına çıkmıştı.

"YETENEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALIYORUM"

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Ronaldo, Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Sıkı çalışma ve yeteneklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. 1000 maç demek bunlar demek... 35 yaşında, 1000 maça çıkmak da kolay değil" dedi.

Ronaldo, son olarak "Umarım daha binlerce maça çıkarım" ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun Juventus ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

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