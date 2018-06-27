Ronaldo son 14 penaltının 6'sını kaçırdı

Pazartesi akşamı oynanan Dünya Kupası B grubu maçında son Avrupa Şampiyonu Portekiz ve İran karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 tamamlanan maç sonucunda Portekiz, İspanya'nın arkasından guruptan ikinci olarak çıktı.

İRAN KARŞISINDA DA KAÇIRDI

Portekiz'in golünü Beşiktaşlı Ricardo Quaresma atarken, İran'ın golü de Karim Ansarifard'ın penaltı vuruşundan geldi. İran'ın gole çevirdiği penaltı maçta verilen tek penaltı değildi. Portekiz ekibinde Cristiano Ronaldo'ya da maçta penaltı verilmişti ama o bu şansı değerlendiremedi. VAR ile verilen bu penaltıyı kaçıran Ronaldo, bu penaltı ile birlikte kullandığı son 14 penaltının 6'sını kaçırmış oldu.

Ancak turnuva da tek penaltı kaçıran yıldız kendisi değil, onun gibi Messi de İzlanda karşısında kullandığı penaltıyı değerlendirememişti. Messi'nin kaçırdığı penaltının bedeli daha ağır olmuş olsa da iki takım da Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor. Portekiz bu sonuçla gurubundan ikinci çıkarak A gurubu birincisi Uruguay ile bir üst turda eşleşti.