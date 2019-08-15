Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Park'ta oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Normal süresi 2-2 biten karşılaşma uzatmalara giderken, 15'er dakikalık iki devrenin sonunda da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarına giden maç, Liverpool'un 7-6'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MASAJ KEYFİ

Dev finali evinden takip eden milyarlarca futbolseverden biri de Cristiano Ronaldo'ydu.

Evde çekilen bir videoda, Portekizli yıldızın maç sırasında sevgilisi Georgina Rodriguez'e masaj yaptırdığı görülüyor.

Ronaldo Süper Kupa maçını izlerken masaj yaptırdı - İZLE