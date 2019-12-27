Ronaldo: Teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo teknik direktörlük kariyeri yapmayı düşünmediğini ifade etti.

"BELKİ BİR GÜN SIKILIRSAM BU İŞİ YAPABİLİRİM"

Cristiano yaptığı açıklamada, "Şu anda bir teknik direktör olmayı düşünmüyorum ama belki bir gün sıkılırsam bu işi yapmayı deneyebilirim. Asla asla demem. Eğer bir antrenör olsaydım motivasyonum çok yüksek olurdu. Bir teknik direktör tutkusunu ve yeteneğini takıma aktarmaktan sorumludur. Mesela ben şut çekmeyi, eğlenmeyi ve gol atmayı seviyorum bunu ekibime aktarıp onlara güven vermem gerekirdi." dedi.

Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 12 gol 2 asist yaptı.