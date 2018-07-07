Ronaldo: Tite, Brezilya'nın başında kalmalı

2018 Dünya Kupası'nda Kazan Arena'da oynanan çeyrek final maçında Belçika, Fernandinho'nun kendi kalesine attığı gol ve De Bruyne'un golü ile Brezilya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Brezilya takımının turnuvaya veda etmesine rağmen, Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldo, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'nin takımının başında kalması gerektiğini söyledi.

Tite'ye destek çıkan Brezilya'nın efsane golcüsü, "Milli takımımız için üzücü bir gün, geçen evimizdeki Dünya Kupası'nda yarı finallerde turnuvaya veda etmiştik, şimdi de çeyrek finalde turnuvaya veda ediyoruz. Her sene daha iyisini yapmayı hedefleyen bir takım olarak, bu berbat bir sonuç, özellikle iyi oynadığımız bir turnuva için. Bence ne olursa olsun Tite Brezilya'nın başında kalmalı, çok iyi bir teknik adam ve bence işini muhteşem yaptı. O kesinlikle devam etmeli." şeklinde açıklamalarda bulundu.