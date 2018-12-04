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Ronaldo ve Messi, Super Classico'yu birlikte izleyecek

River Plate ile Boca Juniors arasında Madrid'de oynanacak Libertadores Finali ikinci maçını Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin statta birlikte izleyeceği belirtildi.

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Ronaldo ve Messi, Super Classico'yu birlikte izleyecek

River Plate ile Boca Juniors arasında Santiago Barnabeu'da oynanacak Libertadores Finali ikinci maçında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi buluşacak.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Arjantin yerine Madrid'e alınan final maçında Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, karşılaşmayı stattan birlikte izleyecek.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra ilk kez Santiago Barnabeu'da bulunacakken Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in maçı Ronaldo ile birlikte izlemek istediği kaydedildi. Güney Amerika'nın en büyüğünü belli edecek maç, 9 Aralık tarihinde oynanacak.

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