Ronaldo yeni sezon formasını giymedi

Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la oynadıkları final mücadelesinin ardından ayrılık sinyalleri veren Ronaldo, bu kez Real Madrid'in resmi internet sitesinde yer almadı.

RONALDO FORMAYI GİYMEDİ

Yıldız futbolcu yeni sezonda giyilecek formaların tanıtıldığı sayfayada yer almayan tek futbolcu oldu.

Her oyuncunun fotoğrafı sitede yer alırken Ronaldo'nun sadece forması gösterildi. Real Madrid'in bu hareketi, bir kez daha Portekizli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı tartışmalarını alevlendirdi.

HİÇBİR ŞEYİN GARANTİSİNİ VEREMEM

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Problem para değil. 5 Şampiyonlar Ligi ve 5 Ballon d'Or kazandım. Tarih yazdım. Hiçbir şeyin garantisini veremem. Gelecek günlerde konuşacağız. Hayat sadece zaferlerden ibaret değil.'' sözlerini kullanmıştı.