Ronaldo yine hat-trick yaptı

Avrupa'nın son şampiyonu Portekiz, sahasında Litvanya'yı konuk etti.
Rakibini 6-0 mağlup eden Portekiz'i galibiyete taşıyan goller; Ronaldo (7 -penaltı-,22, 65), Pizzi, Goncalo Paciencia ve Bernardo Silva'dan geldi.
98 GOLE ULAŞTI
Galibiyette başrol oynayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla 98. golüne ulaştı.
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55. HAT-TRİCK'İNİ YAPTI
Milli maçlarda 9. hattrick'ini yapan Ronaldo, kariyeri boyunca da 55. üçlemesine imza attı. Grupta, Ukrayna daha önce Avrupa Şampiyonası biletini alırken; euro 2020'ye katılacak son takım son maçlarda belli olacak.
14 puanlı Portekiz, Lüksemburg'a konuk olacak. 3. sırada bulunan Sırbistan ise 19 puanlı Ukrayna'yı ağırlayacak.