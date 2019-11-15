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Ronaldo yine hat-trick yaptı

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Litvanya'yı 6-0 yendikleri maçta 3 gol attı. Bu Ronaldo'nun, kariyerindeki 55. hat-trick'i oldu.

| Haber Merkezi
Ronaldo yine hat-trick yaptı
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Avrupa'nın son şampiyonu Portekiz, sahasında Litvanya'yı konuk etti.

Rakibini 6-0 mağlup eden Portekiz'i galibiyete taşıyan goller; Ronaldo (7 -penaltı-,22, 65), Pizzi, Goncalo Paciencia ve Bernardo Silva'dan geldi.

98 GOLE ULAŞTI

Galibiyette başrol oynayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla 98. golüne ulaştı.

Ronaldo yine hat-trick yaptı - İZLE

55. HAT-TRİCK'İNİ YAPTI

Milli maçlarda 9. hattrick'ini yapan Ronaldo, kariyeri boyunca da 55. üçlemesine imza attı. Grupta, Ukrayna daha önce Avrupa Şampiyonası biletini alırken; euro 2020'ye katılacak son takım son maçlarda belli olacak.

14 puanlı Portekiz, Lüksemburg'a konuk olacak. 3. sırada bulunan Sırbistan ise 19 puanlı Ukrayna'yı ağırlayacak.

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