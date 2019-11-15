A Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral, İzlanda maçı sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu.

EURO 2020 elemeleri, 3 grupta yapılan 7 maçla devam etti. Alınan sonuçlara göre Türkiye, Fransa, İngiltere ve Çekya EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

A Milli Takımımız, İzlanda ile berabere kalarak EURO 2020 biletini aldı. Moldova'yı 2-1 mağlup eden Fransa ise 1 maç kala liderliğe yükseldi.

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Litvanya'yı 6-0 yendikleri maçta 3 gol attı. Bu Ronaldo'nun, kariyerindeki 55. hat-trick'i oldu.

Ronaldo yine hat-trick yaptı

EURO 2020'ya katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız, ayak bastı parası olarak 58.4 milyon TL'yi kasasına koydu.

1 EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları EURO 2020 elemeleri, 3 grupta yapılan 7 maçla devam etti. Alınan sonuçlara göre Türkiye, Fransa, İngiltere ve Çekya EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

2 Türkiye ile Fransa EURO 2020'yi garantiledi A Milli Takımımız, İzlanda ile berabere kalarak EURO 2020 biletini aldı. Moldova'yı 2-1 mağlup eden Fransa ise 1 maç kala liderliğe yükseldi.

3 A Milli Takımımız şimdiden kasasını doldurdu EURO 2020'ya katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız, ayak bastı parası olarak 58.4 milyon TL'yi kasasına koydu.

4 Futbolcular soyunma odasında misket oynadı İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini kapan A Milli Takım'da, keyifler yerinde. Milli futbolcular, maç sonu soyunma odasında misket oynadı.

5 Ronaldo yine hat-trick yaptı Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Litvanya'yı 6-0 yendikleri maçta 3 gol attı. Bu Ronaldo'nun, kariyerindeki 55. hat-trick'i oldu.

6 A Milli Takım'da 9 futbolcu kadrodan çıkarıldı EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen A Milli Takım'da 9 futbolcu, pazar günü oynanacak Andorra mücadelesinde forma giymeyecek.

7 EURO 2020 maçları, 12 farklı ülkede oynanacak A Milli Takımımızın da katılmaya hak kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası, 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva 12 ayrı ülkede gerçekleştirilecek.

8 Çağlar Söyüncü: Lider gitmek istiyorduk A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, grup maçlarının başından bu yana inandıkları şampiyonaya katılmayı başardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

9 Belözoğlu: İnşallah şampiyonaya gitmek bana da nasip olur EURO 2020'ye katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, "İnşallah şampiyonaya gitmek bana da nasip olur." dedi