Ronaldo, 8. kez hat-trick yaptı

Devler Ligi'nin gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Portekizli yıldızın, Atletico Madrid maçına kadar bu sezon yalnızca bir golü bulunuyordu.

RONALDO: FANTASTİK BİR GECEYDİ

Üstelik Madrid'deki maçı İspanyol ekibi 2-0 kazanmış, Torino'daki maça büyük bir avantajla çıkıyordu. Ancak Ronaldo sahneye çıktı, 3 gol atarak takımını tura adeta tek başına taşıdı. Torino sokakları çılgınca bu görkemli galibiyeti ve turu kutlarken, Ronaldo mutevazıydı.

Yıldız futbolcu maçın ardından, "Fantastik bir geceydi. Atletico Madrid'i elemek için çok iyi oynamamız gerekiyordu çünkü onlara 3 gol atmak hiç kolay değil. Maça iyi başladık, baskı kurduk ve goller bulduk. İyi de savunma yaptık ve bu galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi takımı olduğumuzu gösterdik." dedi.

8. KEZ HAT-TRİCK YAPTI

Ronaldo, Atletico Madrid karşısındaki gösterisiyle, Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez hat-trick yapmış oldu. Bu onu sürekli kıyaslandığı Lionel Messi'nin Devler Ligi rekoruna ortak etti.





Mücadelenin ardından teknik direktör Massimiliano Allegri de yıldız futbolcusunun kalitesini vurguladı ve şöyle konuştu: "Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ni 1 golle tamamlaması çok garip olurdu. Bu maçta çok iyi oynadı ve goller attı. Taraftarımız muhteşemdi, sürekli takımı ittiler. Takım da futbolseverlere harika bir futbol gecesi yaşattı. Eğer bu oyunla elenseydik çok yazık olurdu. Biz Şampiyonlar Ligi'nde favori değiliz, sadece bu kupayı kazanmak için mücadele eden takımlardan biriyiz."

AVRUPA'DA MANŞETLERDE

Juventus, internet sitesinde sosyal medya hesaplarında, "Geri dönüş tamamlandı" mesajını kullandı. Soyunma odasındaki galibiyet pozu da "Biz Juventus'uz" diye paylaşıldı.

Bu görkemli galibiyet ve geri dönüş, İtalya'da manşetleri de süsledi. Ronaldo'nun fotoğrafını Corriere Dello Sport "Canavarca", Tuttosport "Marslı" başlıklarıyla verdi. İspanya'da AS Gazetesi "Şampiyonların Kralı" manşetini kullandı.