Ronaldo'nun annesine aldığı araba

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Portekiz'de bulunan Madeira Adası'nda ailesiyle birlikte sosyal izolasyon sürecini geçiren Cristiano Ronaldo, Anneler Günü'nü es geçmedi.

Portekizli yıldız, annesi Dolores Aveiro'ya 100 bin euro değerinde bir araba hediye ederek bu özel günü kutladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Anne Dolores ise bu arabayla çekilen bir fotoğrafını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Dolores, ''Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim.'' ifadelerini kullandı.

KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Öte yandan, Portekizli yıldızın annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ve ardından tedavisini tamamlayıp iyileşerek yeniden evine dönmüştü.

O günleri anlatırken Dolores Aveiro, "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.