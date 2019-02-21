Ronaldo'dan Atleticolulara: Rövanşta görüşürüz

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Juventus, Atletico Madrid'in konuğu oldu. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra ilk kez Madrid'de maça çıkan Portekizli yıldız protesto edildi.

VERGİ KAÇAKÇISI İMASI YAPILDI

Ronaldo'nun İspanya'dan ayrılmasında, yıldız oyuncunun hakkında açılan vergi kaçırma davasının önemli bir rol oynadığı ifade edilmişti. Uzun süren mahkemelerden ve suçlamalardan bıktığını her defasında dile getiren Portekizli, sezon başında Real Madrid'den ayrılıp Juventus'un yolunu tuttu.

Ancak İtalya'ya gitmesi de Ronaldo'yu vergi suçlamalarından kurtaramadı. İspanya'ya döndüğü ilk maçta protestoyla karşılaştı. Dün akşam oynanan Atletico Madrid maçında İspanyol taraftarlar, "Vergini öde Ronaldo" şeklinde bağırdı. Golcü futbolcu buna karşılık olarak, kazandığı 5 Şampiyonlar Ligi kupasını hatırlatarak eliyle beş işareti yaptı.

RONALDO: "RÖVANŞTA GÖRÜŞÜRÜZ"