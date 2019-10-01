Ronaldo'dan emeklilik sinyali

Günümüz ve futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, yolun sonuna mı geliyor. Portekizli yıldız, emekli olabileceğini açıkladı...

Manchester United'dan eski takım arkadaşı Ryan Giggis, Ronaldo için "Üst düzey futbol oynamasına şaşırmıyorum. 40 yaşına kadar futbol oynayabilir" derken, Portekizlı yıldız da eski arkadaşını ve futbol dünyasını yanıltmıyor.

Antrenmanlarını yapan, diyetine sıkı bir şekilde uyan, alkol kullanmayan Ronaldo, koşu antrenmanlarında bile kendisinden 10 yaş küçüklerle başa baş mücadele edebiliyor.

SportBible isimli bir internet sidtesine röportaj veren Cristiano Ronaldo, futbol dışındaki yaşantıdan çok hoşlandığını söyledi ve emeklilik sözlerini kullanmaya başladı.

"BELKİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL BIRAKIRIM"

Juventus ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo, "Cristiano'yu seven insanları eğlendirmeyi seviyorum. Yaş önemli değil, her şey zihniyet ile ilgili. Son 5 yıldır futbol dışındaki hayatımdan da zevk almaya başladım, bu yönde de hayallerim var. Belki önümüzdeki yıl ya da 2 yıl sonra futbolu bırakırım" dedi.

Cristiano Ronaldo, spor sponsorluk analiz platformu Hookit verilerine göre, 2019'un ilk 6 ayında Facebook, Instagram ve Twitter'da 887,2 milyon etkileşim aldı. Portekizli, bu alanda en yakın takipçisi Messi'yi (361.1 milyon) uzak ara geride bıraktı. Instagram'da 185 milyon takipçiye ulaşan Ronaldo, dünyanın en popüler ismi oldu. Juventus'un yıldızı, The Rock, Beyonce, Ariana Grande gibi isimleri geçti. Ronaldo, Premier Lig kulüplerinin hepsinden daha fazla takipçiye ulaştı. 145 milyon nüfuslu Rusya'nın tamamından fazla takipçisi olan Ronaldo, her bir gönderim için de 780 bin 487 Dolar aldı.

5 FIFA Yılın Futbolcusu ödüllü Ronaldo, futbol dışındaki yaşantısına şimdiden adapte olmaya başlarken; yaptığı yatırımlarla da bunu gösterdi. İş hayatına atılan Ronaldo, kendi parfüm, iç çamaşırı markalarını piyasaya sürdü. Jimnastik salonlarıyla birlikte oteller de işleten Ronaldo, saç ekim merkezi açtı. Nike'ın 2016'da ömür boyu kontrat için 1 milyar Dolar teklif ettiğini Ronaldo, iş insanlığı konusundaki düşüncelerini de paylaştı ve "Kimseyi taklit etmek istemiyorum. Her zaman kendiniz olmanız gerekiyor. Ancak zaman zaman sadece futbolda değil, Formula 1, NBA, golf, karma dövüş sanatlarından iyi örneklerden ilham alabilirsiniz. Başarılı sporcuların hepsi aynı çalışma ahlakına sahip. Büyük şirketlerin CEO'ları da her zaman movitedir ve iyi şeyleri başarmak için çok çalışmak zorundalar" ifadelerini kullandı