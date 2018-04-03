Ronaldo'dan harika bir röveşata golü

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı.
Çeyrek final ilk maçında Juventus-Real Madrid'i konuk etti.
RONALDO'DAN MUHTEŞEM RÖVEŞATA GOLÜ
Mücadelenin 3. dakikasında takımını öne geçiren Cristiano Ronaldo, 64. dakikda inanılmaz bir gole imza attı.
Takım arkadaşında gelen topta röveşataya kalkan yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Ronaldo'nun bu golünü Juventus taraftarı da ayakta alkışladı.
Öte yandan mücadeleyi Real Madrid, 3-0 kazandı ve rövanş maçı için büyük avantaj elde etti.