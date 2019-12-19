Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü

Serie A'da zirve mücadelesi veren Juventus, 17. hafta karşılaşmasında Sampdoria'ya konuk oldu.

1-1 devam eden karşılaşmanın 45. dakikasında, Alex Sandro'nun arka direğe yaptığı ortaya adeta havada asılı kalarak vuruşunu yapan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

RONALDO 71 SANTİMETRE ZIPLADI

Golün ardından ölçümler yapan Sky, Portekizli yıldızın gol vuruşunu yaparken 71 cm zıpladığını ve topla buluştuğu noktanın yerden 2 metre 56 cm yüksekte bulunduğunu belirtti.

34 yaşındaki yıldız oyuncu bu golle beraber 2019-20 sezonunda İtalya Serie A'daki gol sayısını 10'a yükseltti.

SARRİ: MERİH'TEN VAZGEÇEMEZSİNİZ

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih Demiral hakkında konuşan Sarri, "Merih Demiral'ın takım arkadaşlarına da aktardığı harika bir enerjisi var. Şu anda bunu kullanmak istiyoruz. Antrenmanlarda enerjiyle dolup taşan birini görürseniz, onu sahaya atmalısınız. Maçta da bu tutumunu sürdürdüğünde, ondan vazgeçemezsiniz" dedi.

"MERİH İYİ İŞ ÇIKARDI"

Maurizio Sarri, Merih için "Merih Demiral bu gece iyi iş çıkardı. Performansından memnunum. Birkaç teknik hata yaptı ama zemin sıkıntılıydı." sözlerini de ekledi.