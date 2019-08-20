Ronaldo'dan Merih paylaşımı

İtalya'nın en büyük kulübü olarak gösterilen Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih, antrenmanlarda dikkat çekiyor.

Bonucci ve Chiellini'nin yanında yedek stoper konumunda bulunan Milli oyuncumuz, Sarri yönetimindeki yapılan antrenmanlarda tam not aldı.

CHİELLİNİ'YE PARTNER OLACAK

21 yaşındaki Milli stoper, idman boyunca etkili ve hırslı olduğu gözlerden kaçmadı. İdman boyunca Juventus'un kaptanı ve efsanesi Chiellini ile yan yana oynayan genç savunmacı, ayrıca bir diğer efsane Buffon ile de aynı takımda yer almış oldu.

RONALDO'YLA ARASINDAN SU SIZMIYOR

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo ile Merih Demiral'ın arasından su sızmıyor. Milli futbolcumuz ile kısa sürede çok iyi kaynaşan Cristiano Ronaldo 180 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Merih Demiral ile fotoğrafını paylaştı.