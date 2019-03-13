Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. İlk maçı 2-0 kaybeden İtalyan ekibi, rövanşta Ronaldo'nun müthiş performansıyla tur atladı.

SİMEONE'NİN HAREKETİNE GÖNDERME YAPTI

İlk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid'de teknik direktör Simeone'nin ikinci golden sonra yaptığı hareket uzun süre konuşulmuştu. Juventusluları da kızdıran bu harekete UEFA men cezası vermemişti.

İspanya'daki maçta Simeone'nin hareketi kadar Atletico taraftarlarının Ronaldo'yu ıslıklaması ve, "Vergini öde Ronaldo" tezahüratları çok konuşulmuştu. Maçın ardından "Rövanşta görüşürüz" açıklaması yapan Portekizli, dün akşam gösterdiği performansla takımını çeyrek finale taşıdı.

Ronaldo'dan Simeone'nin hareketine cevap - İZLE

Atletico Madrid ağlarına 3 gol bırakan ve takımını bir üst tura taşıyan Ronaldo, gol sevinci sırasında Simeone'nin ilk maçta yaptığı hareketin bir benzerini yaparak Arjantinli teknik adama cevap verdi.