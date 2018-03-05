Ronaldo'dan sonra Messi de 600 gole ulaştı

Resmi maçlarda 600 gole ulaşan Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, bunu başaran 7. futbolcu oldu. Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo'dan sonra Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi de resmi maçlarda 600 gol barajını geçmeyi başardı.

600. GOL FRİKİKTEN

Messi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Atletico Madrid'e frikikten attığı golle "600'ler kulübü"ne girdi. 30 yaşındaki futbolcunun, kulüp formasıyla lig ve ulusal kupalar, kıta içi turnuvalar (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, vb.), FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra milli takım düzeyindeki turnuva ve A milli takımlar arasındaki hazırlık maçlarındaki gol sayısı 600'e çıktı.

Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, La Liga'da 373, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 98, İspanya Kral Kupası'nda 47, İspanya Süper Kupası'nda 13, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, UEFA Süper Kupası'nda da 3 gol kaydetti. Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 61 kez ağları sarstı.