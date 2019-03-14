Ronaldo'nun Atletico maçı öncesi WhatsApp konuşması

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükselirken hat-trick yapan Cristiano Ronaldo maça damgasını vurdu.

Eski futbolcu Patrice Evra ise maçtan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile WhatsApp'tan yaptıkları konuşmayı paylaştı.

Evra'nın paylaştığı fotoğrafta eski futbolcunun Ronaldo'ya ''Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'ne dönmen için sabırsızlanıyorum. Senden hiç şüphe duymadım. Juventus'un yenileceğini söyleyen insanlar beni öldürüyor.'' dediği görüldü.

Ronaldo ise Evra'ya ''Biliyorum. Turu geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz.'' cevabı verdi.