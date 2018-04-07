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Ronaldo'nun biyolojik yaşı

Real Madrid'in 33 yaşındaki Portekizli yıldızı Ronaldo'nun fiziksel verileri incelendi. Yıldız futbolcunun biyolojik yaşının 23 olduğu ortaya çıktı.

Ronaldo'nun biyolojik yaşı
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Juventus'u 3-0 yendiği maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Cristiano Ronaldo şaşırtmaya devam ediyor.

Portekizli yıldız bu karşılaşmada attığı röveşata golüyle dünya gündeminde 1 numaraya otururken bu başarısında kendisine çok iyi bakması yatıyor.

Artık 33 yaşına gelen Ronaldo'nun fiziksel verileri incelendiğinde 23'lük delikanlıdan hiçbir farkı yok.

YAĞ ORANI YÜZDE 7

CR7'nin vücudundaki yağ oranı yüzde 7. Ortalama bir futbolcuda bu oran yüzde 10 veya 11 oluyor. Portekizli futbolcunun kas kütlesi de meslektaşlarına göre yoğun.

Cristiano Ronaldo'da bu oran yüzde 50'yi buluyor. Ortalama meslektaşlarında bu rakam yüzde 46.

İşte Ronaldo'yu diğer futbolculara göre farklı kılan işine duyduğu müthiş saygısı ve durmaksızın çalışması.


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