Ronaldo'nun büstünü değiştirdiler

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Geçen yıl, Ronaldo'nun adı doğduğu yer olan Medeira Adası'ndaki tek uluslararası havaalanı olan Medeira Uluslararası Havaalanına verilmişti. Ancak bu olaydan daha çok konuşulan havaalanının girişine konulan ve Ronaldo'ya benzemeyen büsttü.

YENİ BÜST ESKİSİNDEN İYİ

Portekizli yıldız, Emanuel Santos'un yaptığı büstü görünce şaşkınlığını gizleyememişti. Başta sosyal medya olmak üzere herkes tarafından alay konusu olan büst, ailesinin isteğiyle değiştirildi.

(Ronaldo'nun yeni büstü)

Dünya Kupası'nda Portekiz'in İspanya'yla oynadığı ve Ronaldo'nun hat trick yaptığı gün değiştirilen büst eskisinden çok daha iyi olsa da yine de görenleri memnun etmedi.