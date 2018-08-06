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Ronaldo'nun formaları yok satıyor

Juventus'un yeni transferi Crisitano Ronaldo'nun formaları her 30 saniyede bir satılıyor. İtalyan ekibi, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla kulüp forma satış rekorunu kırdı.

Ronaldo'nun formaları yok satıyor
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Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalyan taraftarlarında büyük heyecan yarattı.

RONALDO TEK BAŞINA REKOR KURDU

İtalyan basınının haberine göre Juventus, bugüne kadar 55 bin Cristiano Ronaldo forması sattı. Geçen sezon toplamında 41 bin forma satan Juventus, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla birlikte kulüp rekoru kırdı.

Juventus mağazalarında Cristiano Ronaldo formalarının tükendiği belirtilirken mağazada sadece az sayıda XXL boyutundaki formaların kaldığı kaydedildi.

6.5 MİLYON EURO KAR YAPTI

Cristiano Ronaldo formalarının her 30 saniyede bir satıldığı ve bu satışlardan toplam 6.5 milyon euro kar edildiği öne sürüldü.

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