Ronaldo'nun frikiği taca gitti

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, Torino'ya konuk oldu.

Torino derbisinde gülen taraf 1-0'lık skorla Juve oldu. Tek gol Portekizli golcü Ronaldo'dan geldi.

FRİKİK VURUŞU KALE YERİNE TACA GİTTİ

Derbide Portekizli yıldızın attığı golden çok, skandal frkik vuruşu konuşuldu. Dakikalar 7'yi gösterirken topun başına Dybala ile birlikte geçen Ronaldo, çok kötü bir vuruş yaptı.

Önceden harika frikik gollerine imza atan Portekizli yıldız, son frikik denemesinde topu kaleye değil taca gönderdi.

Messi'ni son dönemlerde attığı frikik golleri konuşulurken Ronaldo'nun taça giden frikiği ile sosyal medyada alay edildi.