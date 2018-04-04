Ronaldo'nun golüne İbrahimovic'in yorumu

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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Juventus'u 3-0 yenerken, geceye Ronaldo'nun röveşata golü damga vurdu. Spor dünyası golden sonra Ronaldo'ya methiyeler düzerken, İbrahimovic ise kendine has bir yorum yaptı.

Ronaldo röveşata golünde adeta uçtu - İZLE

"GÜZEL GOLDÜ AMA BUNU 40 METREDEN DENEMELİ"

Amerika'nın LA Galaxy takımına transfer olan ve çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla adeta Amerikalıları mest eden İbrahimovic katıldığı bir televizyon programında Ronaldo'nun golü hakkında konuştu.

Craig Foster attığı tweet'le İbrahimovic'e Ronaldo'nun golünün sorulduğu ve İsveçli yıldızın, "Güzel goldü ama Ronaldo bunu 40 metreden denemeli" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

İsveçli yıldız, milli takım formasıyla İngiltere'ye yaklaşık 40 metreden röveşata golü atmıştı. Golcü futbolcu bu yorumuyla kendi golünün Ronaldo'nun golünden daha iyi olduğunu belirtti.

İbrahimovic'in İngiltere'ye attığı röveşata golü - İZLE

ZİDANE: BENİM GOLÜM DAHA GÜZELDİ

Ronaldo'nun golüne hocası Zidane da tepkisiz kalmadı. Portekizlinin golünü öven Fransız çalıştırıcı, buna rağmen kendisinin Bayern Leverkusen'e attığı golün daha iyi olduğunu ifade etti. Zidane, "Ben bir teknik direktörüm ama aynı zamanda bir taraftarım. Ronaldo'nun attığı golden sonra verdiğim tepki doğal bir refleksti. Ancak golü, benim Leverkusen'e attığım golden güzel değildi." ifadelerini kullandı.

LEBRON'DAN RONALDO'YA: AYIP

Öte yandan spor camiasından Ronaldo'ya büyük övgüler geldi. İşte onlardan bazıları;

Gary Lineker: Bir çok harika gol gördüm; ancak Ronaldo'nun golü kesinlikle olağanüstü.

LeBron James: Bu hiç adil değil. Ayıp!..

Alvaro Arbeloa: Cristiano Ronaldo şimdi Dünya'yı terkedip Marslılarla oynayabilir. Burada her şeyi yaptı.

Marcus Rashford: Cristiano Ronaldo şaka olmalı. Nasıl bir oyuncu.

Michael Owen: Aman Tanrım. Bu akşam bir şey yapacaksanız Ronaldo'nun golünü izleyin. İlk golü harikaydı. İkincisini tanımlayacak kelimeler bulamıyorum.

Massimiliano Allegri: En iyi takımlar Real Madrid ve Barcelona. Çünkü birisinde Ronaldo diğerinde Messi oynuyor.

Sergio Ramos: Ronaldo, inanılmaz. Onunla beraber daha güçlüyüz. Attığı gol taraflı, tarafsız herkesin alkışlaması gereken bir gol.

Ruud Gullit: Aman Tanrım bu ne gol!