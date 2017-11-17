Ronaldo'nun hedefi 7 Altın Top

Fransa basınına konuşan Ronaldo, Real Madrid ve kendisinin bu sezonki performansı ile kişisel hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"7 ÇOCUK İSTİYORUM"

Kariyerinde 4 Altın Top'u bulunan ve bu sezonki ödülün de en iddialı adayı konumunda olan Ronaldo, "Bu sezonki Altın Top için hiç endişelenmiyorum çünkü kazanacağımdan eminim. Beşinci kez aynı başarıyı tekrarlamak kariyerim açısından önemli. Gelecek sezonlarda da kazanmak istiyorum ve kariyerimi mümkün olduğunca uzatarak 7 Altın Top ile noktalamayı hedefliyorum. Bunu başaracak hırsım var." diye konuştu.

Hafta başında dördüncü kez çocuk sahibi olan Real Madrid'in 7 numaralı oyuncusu, aileye verdiği değerin özellikle son yıllarda arttığını belirterek, "Artık 32, neredeyse 33 yaşındayım. Hayatım sadece futbol değil. 7 çocuk istiyorum." ifadelerini kullandı.