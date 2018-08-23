Ronaldo'nun ilk maçı rekor seyirci çekti

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Fenerbahçe, Slimani'yi böyle tanıttı

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Talisca yine Çin'de harika bir gol attı

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Şenol Güneş golden sonra küfür etti

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1 Şenol Güneş: Zor bir maç olacak Partizan maçı öncesi basın karşısına çıkan Şenol Güneş, mücadelenin zor geçeceğini söyledi.

2 Klopp: Karius'un transferinden haberim yok Beşiktaş'ın anlaştığı ifade edilen Karius için, Liverpool Teknik Direktörü Klopp, kendisinin böyle bir transferden haberdar olmadığını ifade etti.

3 Al Hilal Gomis için İstanbul'da Galatasaray'ın golcüsü Gomis'i isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 4.5 milyon euroluk teklifini 7 milyon euroya çıkardı.

4 Ronaldo: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi İtalyan ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyledi.

5 İslam Slimani: Bir gol atarsam gerisi gelir Fenerbahçe'nin yeni transferi Slimani adaptasyon sürecini atlattıktan sonra gol atmaya başlayacağını ifade etti.

6 F.Bahçe'de transfer önceliği stoper Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Giuliano'nun satışından elde edilen gelirle stoper ve forvet arkası bölgelerine transfer istedi.

7 Aziz Behich PSV'de Bursaspor, Aziz Behich'in transferi için PSV ile 4 milyon euroya anlaştı.

8 Yusuf ve Abdülkadir'e zam Trabzonspor, geçen yıl büyük çıkış yakalayan Yusuf ve Abdülkadir için gelen teklifleri reddetti. Bordo-mavili ekip genç isimlere zam yaptı.

9 PSG Clichy için geliyor Fransız devi PSG, yıldız sol bek Clichy için Başakşehir'e teklif yapacak.