Ronaldo'nun ilk maçı rekor seyirci çekti

Ronaldo, Sky Italia'nın canlı olarak yayınladığı Chievo - Juventus maçında forma giydi. Portekizli yıldızın ilk maçı kanalın tarihine geçti.
YÜZDE 63 DAHA FAZLA SEYİRCİ GETİRDİ
Juventus ile ilk lig maçında deplasmana çıkan Ronaldo'yu izlemek isteyen futbolseverler ekran başınan geçti.
Maçı yayınlayan Sky Italia, tarihinin en büyük dördüncü izlenme miktarına Ronaldo'nun ilk lig maçında ulaştı.
Tam 2.3 milyon tekil izleyici sayısının yakalandığı Chievo - Juventus maçı, Juventus'un geçen sezonki ilk lig maçının izlenme sayısından tam %63 daha fazla seyirciyi televizyon başına kitledi.