Ronaldo'nun Juventus'a istediği 6 futbolcu

İtalya Serie A'da Juventus üst üste 8. kez şampiyonluk sevinci yaşadı ancak Şampiyonlar Ligi hedefi bir kez daha mutlu sona ulaşamadı.

Cristiano Ronaldo, gelecek sezon bu hedefe erişebilmeleri için takıma tam altı futbolcu önerdi.

JUVE 23 YILDIR DEVLER LİGİ'Nİ ALAMIYOR

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son zaferinden tam 23 yıl geçti. Devler Ligi'nde son beş yılda dört kupa kaldıran Ronaldo da kulübü Juve'nin özlemine çare olamadı.

6 FUTBOLCUYU TRANSFER EDİN

İngiliz basınında yer alan habere göre Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için yönetime oyuncu önerdi.

İşte Ronaldo'nun takımda görmek istediği 6 isim:

Benfica'nın 1999 doğumlu yıldızı ve vatandaşı Joao Felix.





Real Madrid'den eski takım arkadaşı Raphael Varane.

Bir başka eski dost Isco.

Ajax'ın Peri Masalı'nı yazdığı sezonda başroldeki isimlerden Matthijs De Ligt.

Roma'nın Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas.

Lyon'un dikkat çeken yıldız adayı Tanguy Ndombele