Ronaldo'nun leopar desenli sabahlığı gündem oldu

Dünya futbolunun önde gelen yıldızları, son yıllarda kendi isimlerine özel ürünler çıkarıyor. Portekizli yıldız Ronaldo da kendi parfümünün tanıtımı için kamera karşısına geçti.

LEOPAR DESENLİ SABAHLIK GİYDİ

34 yaşındaki futbolcunun reklam filmindeki pozları ise en az parfümü kadar konuşuldu.

Reklam filminde lepoar desenli sabahlığıyla havuz başında oturan Ronaldo, kendisiyle dalga geçiyor.

Esprili bir dille çekilen reklamda Portekizli yıldız tostunu yakıyor, sosyal medyada beğeni alamıyor ve bu sebeplerden dolayı kötü bir gün geçiriyor.

Ronaldo'nun kötü günü, parfümü sıkmasıyla bir anda güzelleşiyor. Portekizli ismin reklam filminden çok leopar desenli pozları gündem oldu.