Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Milan maçının 55. dakikasında Maurizio Sarri tarafından oyundan alındı. Portekizli futbolcunun, İtalyan teknik adama küfrettiği görüntüler ortaya çıktı.
DUDAK OKUMA UZMANLARINA GÖRE KÜFRETTİ
İtalya'da yaşanan Ronaldo-Sarri krizi derinleşiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova karşılaşmasında oyundan alındıktan sonra, ligde oynanan Milan maçında da kenara erken gelen Ronaldo, direkt soyunma odasına gitmiş, ardından da stadı terk etmişti.
İki taraf arasında kriz olduğuna dair haberler çıkarken, Portekizli yıldızın ettiği küfür Portekizce dudak okuma uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı.
Dudak okuma uzmanlarına göre, Cristiano Ronaldo, teknik direktör Sarri'ye Portekizce olarak "O... ç..." dedi.
Ronaldo'nun Sarri'ye küfrettiği anlar