Ronaldo'nun Sarri'ye küfrettiği anlar 

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, hem gelir hem de seyirci sayısında ezeli rakiplerini geride bıraktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, altyapıdan yetişen oyunculara şans verme konusunda sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu oran 0,1'ken, sarı-lacivertliler altyapıdan yetişen hiçbir oyuncuya süre vermedi.

Diz yan ve ön çapraz bağlarından sakatlanan Andone'nin, uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle devre arası gönderilmesi gündemde.

Milli Takım'ın, İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlar öncesi Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

1 Rakibimiz İzlanda, İstanbul'da A Milli Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın (14 Kasım) karşı karşıya geleceği İzlanda, İstanbul'a geldi.

2 Şenol Güneş: İzlanda'dan rövanşı alalım A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda'yı yenerek hem liderlik şansımızı sürdürmeyi hem de Emre Belözoğlu'na yapılan saygısızlığın rövanşını almayı hedeflediklerini söyledi.

3 Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarıyla sözleşmelerini sonlandırdığını resmen duyurdu.

4 Süper Lig'de toplam gelir 4,2 milyar liraya ulaştı Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, hem gelir hem de seyirci sayısında ezeli rakiplerini geride bıraktı.

5 Club Brugge, Diagne'yi göndermek istiyor Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshedip, kalan 2.5 milyon euroluk kiralama bedelini sarı-kırmızılı ekibe ödemek istemiyor.

6 Volkan Demirel, Kjaer'i getiriyor Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, İtalya'da izlediği Sampdoria-Atalanta maçının ardından Simon Kjaer'le transfer görüşmesi yaptı.

7 Lampard'ın oyuncularına uyguladığı ceza listesi Chelsea'de başarılı bir sezon geçiren genç teknik adam Lampard, oyuncularına getirdiği katı kurallarla gündeme geldi.

8 Andone'nin sözleşmesi feshedilebilir Diz yan ve ön çapraz bağlarından sakatlanan Andone'nin, uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle devre arası gönderilmesi gündemde.

9 3 büyükler altyapıdan oyuncu çıkaramıyor Galatasaray ile Fenerbahçe, altyapıdan yetişen oyunculara şans verme konusunda sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu oran 0,1'ken, sarı-lacivertliler altyapıdan yetişen hiçbir oyuncuya süre vermedi.