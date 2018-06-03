Ronaldo'nun son sözleri

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo bilmecesi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'den ayrılabileceğinin mesajlarını veren Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

FİNALDE ÖNCE SÖYLEDİ

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Ronaldo, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden bir hafta önce takım arkadaşlarına ayrılacağını söyledi.

Messi'nin aldığı maaşı istedi Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den aldığı maaşı yeterli bulmadığını ve en az Lionel Messi'nin Barcelona'dan aldığı maaşı (45 milyon Euro) istediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in Ronaldo'ya yıllık 45 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a da dönebileceği konuşuluyor.