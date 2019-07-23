Ronaldo'nun tecavüz davası düştü

Las Vegas Savcılığı, tecavüz iddiasıyla suçlanan Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.
İDDİALAR MAKUL ŞÜPHEDEN ÖTEYE GİTMEDİ
Futbol dünyasını sarsan tecavüz davası düştü. Portekizli yıldız Ronaldo aklandı. ABD savcıları, yıldız futbolcunun tecavüzle suçlanmayacağını belirtti.
34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo ise iddiaları reddetmişti.
Davada gelinen son noktada Ronaldo'nun Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiları makul şüpheden öteye gitmedi ve dava düştü.