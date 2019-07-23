Ronaldo'nun tecavüz davası düştü

1 Şenol Güneş: Devlet yoksa para da yok Basın mensuplarıyla bir araya gelen Şenol Güneş kulüplerin yönetilme şeklini eleştirerek, "Devletten para alarak kulüp yönetilmez" dedi.

2 Beşiktaş, Bojan Nastic'i transfer ediyor Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş, Genk forması giyen Bojan Nastic ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların bu transfer için kasasından 1 milyon euro çıkacak.

3 Ersun Yanal, 3 bölgeye transfer bekliyor Elif Elmas'ı Napoli'ye satan Fenerbahçe, genç oyuncunun transferinden gelecek 16 milyon euro ile 3 bölgeye takviye yapacak.

4 Al İttihad: F.Bahçe Rodrigues için 5 milyon euro ödeyecek Al İttihad Kulübü, Rodrigues'i Fenerbahçe'ye 2 yılın sonunda 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla verdiklerini açıkladı.

5 Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler Diagne'yi Al Nassr'a satmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Mitroglou, Ahmet Çalık ve İsmail Çipe'nin de takımdan gönderilmesini istedi.

6 Vedat: Adımı kulüp tarihine yazdıracağım Bursaspor'a 2 gol attıktan sonra Wolfsburg'u da boş geçmeyen Vedat Muriç, adını Fenerbahçe tarihine yazdıracağını ifade etti.

7 Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı Fenerbahçe, Elif Elmas'ın Napoli'ye transfer olduğunu duyurdu. Bonuslarla birlikte 19 milyon euroya satılan Elif, kulüp rekorunu da kırdı.

8 A Milli Takım, 5 yıl sonra İstanbul'a dönüyor A Milli Takımımız, EURO 2020 grup elemelerinde Andorra, Arnavutluk ve İzlanda'yı İstanbul'da konuk edecek. Milliler böylece 5 yıl sonra İstanbul'a dönmüş olacak.

9 Emre Mor: Serhat Yılmaz benim menajerim değil Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor, menajer krizi yaşıyor. Genç futbolcu, WBD şirketinin yetkilendirdiği Serhat Yılmaz adlı kişiyi tanımadığını söyledi.