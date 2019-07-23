Ensonhaber.com'a dön

Ronaldo'nun tecavüz davası düştü

2009 yılında Kathryn Mayorga tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun davası düştü.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Las Vegas Savcılığı, tecavüz iddiasıyla suçlanan Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.

İDDİALAR MAKUL ŞÜPHEDEN ÖTEYE GİTMEDİ

Futbol dünyasını sarsan tecavüz davası düştü. Portekizli yıldız Ronaldo aklandı. ABD savcıları, yıldız futbolcunun tecavüzle suçlanmayacağını belirtti.

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo ise iddiaları reddetmişti.

Davada gelinen son noktada Ronaldo'nun Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiları makul şüpheden öteye gitmedi ve dava düştü.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM