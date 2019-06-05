Kathyrn Mayorga şikayetini geri çekti

Ronaldo'nun tecavüz davasında ilginç bir gelişme yaşandı.

Portekizli futbolcu tarafından 2009 yılında Las Vegas'ta tevacüze uğradığı iddiasıyla mahkemeye giden Kathyrn Mayorga'nın avukatları şikayetlerini geri çekti.

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Mayorga, bu olay sonrasında sessiz kalması için Ronaldo'dan 375 bin dolar aldığını ifade etmişti.

Taraflar arasında yeni bir anlaşma yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

Cristiano Ronaldo tecavüz iddialarına, "Bana yöneltilen bu suçlamaları reddediyorum. Bunlar yalan haberler. Ben mutlu bir adamım ve her şey çok güzel." diye yanıt vermişti.

Öte yandan Mayorga'nın şikayetini geri çekmesi üzerine sosyal medyada "reklamını yaptı, davayı geri çekti" yorumları yapıldı.